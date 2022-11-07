«Радио Озоди»*: в РФ после начала мобилизации участились случаи исчезновения трудовых мигрантов

После начала «частичной» мобилизации в России в адрес «Радио Озоди»* стали поступать сообщения об исчезновении трудовых мигрантов, работающих в стране. Многих из них впоследствии находили в рядах российской армии.

Родственники и близкие без вести пропавших сообщают, что им было от 20 до 30 лет. Они считают, что молодых людей принудительно отправляют в зону боевых действий в Украине. Многие из них забили тревогу после того, как стало известно, что гражданин Таджикистана Эхсон Аминзода 15 октября расстрелял своих сослуживцев и погиб на полигоне в Белгородской области. «Радио Озоди»* сообщало, что родственники Аминзода потеряли с ним связь 10 октября. По их словам, в Украину он не собирался.

После этого в редакцию обратилась родственница другого трудового мигранта — 24-летнего Акрамджона Шоисматова. Его тетя сообщила, что последние три года он работал на овощном складе и также «исчез» 10 октября. Связь с ним оборвалась после того, как он отпросился на пару часов для ремонта мобильного телефона. Силовики утверждают, что тот не пересекал российскую границу.

«Думаю, что в тот день Акрамджон был доставлен в военкомат, информацию о его местонахождении можно получить только там», — считает его тетя Сайёра Азизова.

После этого «Радио Озоди»* стало известно об исчезновении 20-летнего Саддама Садирова из Душанбе, который жил и работал в Подмосковье. Близкие потеряли с ним связь 5 октября — в тот день молодой человек сказал, что собирается встретиться с друзьями. Ответа по этому поводу от столичной полиции все еще не поступило.

Российские власти пока не прокомментировали сообщения об исчезновении трудовых мигрантов из Таджикистана на своей территории. Тем временем посольство республики в РФ также сообщает об увеличении числа обращений с просьбой расследовать эти исчезновения.

«В полиции обязаны принять заявление вне зависимости от срока, в течение которого с человеком нет связи. Родственники пропавших мигрантов не исключают, что их отправили на войну в Украину. Однако к нам никто по поводу принудительной отправки наших соотечественников в Украину не обращался», — говорится в заявлении столичного дипведомства.

Правозащитник Каримджон Ёров сообщил, что многие трудовые мигранты «добровольно или какими-то путями оказались в рядах воюющих в Украине российских подразделений». При этом часть из них оказалась на оккупированных территориях от лица строительных компаний, которые занимаются восстановлением разрушенных населенных пунктов, в том числе Мариуполя.



*«Радио Озоди» Минюст РФ считает «иностранным агентом».