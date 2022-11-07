Суд отпустил из-под домашнего ареста петербурженку, оставившую записку на могиле родителей Владимира Путина

Приморский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения 60-летней местной жительнице Ирине Цыбаневой по уголовному делу о записке на могиле родителей Владимира Путина. Об этом сообщает «Закс.ру» со ссылкой на корреспондента из зала суда.



Судья отменил Цыбаневой домашний арест, заменив его запретом определенных действий. Так, ей нельзя пользоваться интернетом, а также посещать Серафимовское кладбище в Петербурге и общаться с его сотрудниками. Именно там покоятся родители Владимира Путина.

Цыбанева стала фигуранткой уголовного дела о «надругательстве над телами умерших и местами их захоронения» (ст. 244 УК РФ) из-за записки, оставленной на могиле родителей президента России Владимира Путина 6 октября. Из материалов дела, приобщенных к суду, стало известно ее содержание.

«Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти <неразборчиво> Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу», — говорилось в записке.