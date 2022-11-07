Иранские депутаты требуют наказания для зачинщиков антиправительственных протестов

Иранские депутаты призвали судебные органы «решительно» разобраться с участниками широкомасштабных антиправительственных беспорядков, причиной которых стала гибель 22-летней правозащитницы Махсы Амини. Соответствующее решение поддержали 227 законодателей из 290, сообщает Reuters.

«Мы просим судебные органы решительно разобраться с виновниками этих преступлений и с теми, кто содействовал этим преступлениям и провоцировал беспорядки», — говорится в заявлении.



Иранские парламентарии считают, что организаторами текущих беспорядков являются власти США и «другие враги». По их мнению, они «вышли на поле боя и взяли на себя ответственность за подстрекательство и организацию, предоставление финансовых средств и оружия» участникам масштабных протестов.

По последним данным, в ходе беспорядков были убиты 318 демонстрантов, в том числе 49 несовершеннолетних. По меньшей мере 38 сотрудников сил безопасности также были убиты, утверждает информационное агенство HRANA. Государственные СМИ тем временем сообщают о гибели 46 силовиков, включая полицию.

Махса Амини, активно выступавшая за права иранских женщин, погибла в середине сентября в тегеранской больнице — ее госпитализировали в состоянии комы прямо из отделения «полиции нравов». Она привлекла внимание стражей правопорядка из-за того, что ее голова якобы была «недостаточно плотно» покрыта хиджабом.

Начальник полиции Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал ее смерть несчастным случаем: согласно официальной версии, она умерла от сердечного приступа. В свою очередь родственники Амини утверждают, что у девушки не было проблем со здоровьем .

«Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования, что произошло на самом деле», — рассказали они.

Несмотря на заявления властей, в ее родном Секкезе и других городах на западе Ирана начались масштабные акции протеста с требованием расследовать смерть Амини. Противники действующей власти обвиняют стражей правопорядка в избиении девушки, что в итоге и привело к ее смерти.

Фото: Reuters