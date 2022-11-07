Минобороны РФ опровергло заявление морпехов 155-й бригады ТОФ о «высоких бесполезных потерях» в Угледаре

Минобороны РФ опровергло информацию от имени морских пехотинцев 155-й бригады о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» в ходе «тщательно спланированного наступления» на Угледар. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальное заявление военного ведомства.

«За счёт грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй. При этом потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют 7 к 1, а на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике», — говорится в заявлении.

Обращение военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о серьезных потерях и плохом командовании распространилось в сети этой ночью. После этого губернатор Приморского края Олег Кожемяко в видеообращении рассказал, что связался с командирами бригады.

«От них информация по поводу боев за Павловку такая: «Наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие». Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!»‎ — сказал чиновник.

Он добавил, что любые потери среди земляков — значительные, а власти помогут раненым и семьям погибших. Приморские военнослужащие, по его словам, «проявили под Павловкой, как и на протяжении всей специальной военной операции, настоящий героизм и беспримерное мужество, нанесли противнику серьезный урон»‎.

Ранее он говорил, что обращение военнослужащих — «вброс украинских спецслужб»‎. Материалы направили в военную прокуратуру. Сейчас губернатор добавил, что в «условиях информационной войны»‎ необходимо проверять все сообщения.