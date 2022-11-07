The Insider*: в Донецкой области нашли новый лагерь для отказников

Журналисты The Insider* рассказали о новом лагере для отказников, куда продолжают свозить отказывающихся участвовать в боях мобилизованных. Новая тюрьма оказалась в поселке Завитне Бажання Донецкой области.

Журналистам о застенке рассказали несколько жен и матерей. Их родственники сейчас в подвале, всего там 21 человек. Их заставляют копать блиндажи и угрожают отправить на передовую или расстрелять. В качестве надзирателей в подвале контрактники, командования на месте нет.

Жена мобилизованного Елена Кашина, рассказала, что ее 33-летний мужа был мобилизован, хотя никакого военного опыта у него нет. В армии он был, но, по ее словам, ремонтировал БТРы в гараже, в военном билете ему поставили специальность «Водитель по ремонту и эксплуатации тяжелой техники».

На полигоне перед отправкой в Украину он рыл окопы и стрелял один раз из автомата, но ни разу не попал ни с 400 метров, ни со 100 метров: оружие было испорчено.

Ее муж в Украине со 2 октября. Он связался с ней 10 октября и сказал, что написал рапорт об отказе участвовать в боевых действиях, и будет ждать расстрела, который пообещал устроить командир.

Муж Кашиной работал в АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» в Дальнегорске Приморского края — это предприятие ОПК, сотрудники должны были получить бронь. Вместе с ним в Украине оказались еще семь человек, которые написали рапорты об отказе участвовать в боях.

Родственники мобилизованных из Приморья писали коллективное обращение.

«Утром 22 сентября 2022 года им позвонили из военного комиссариата и потребовали, чтобы они явились в течении часа вместе с вещами. В случае неявки угрожали десятилетними тюремными сроками с конфискацией имущества. В дальнейшем их направили на учебный полигон (Ильинка), врачебная комиссия не проводилась, хотя у многих проблемы со здоровьем (многие до призыва работали в шахтах, добывали свинцовую руду).

29 сентября за нашими родственниками и за другими работниками ГМК «Дальполиметалл» на полигон приехал представитель данного предприятия, главный инженер: он передал командиру войсковой части № 16871 Лебедеву Павлу Олеговичу ходатайство о выдаче людей по списку на бронь. В этот список были включены наши родственники. Однако Лебедев их не отпустил, чем лишил возможности явиться в военный комиссариат для получения справки по форме 4 (для присвоения брони). На наши требования выдать наших мужей и детей Лебедев отвечал категоричным немотивированным отказом. Как следствие, 1 октября (то есть спустя 9 дней после призыва) их всех, без проведения специальной подготовки, отправили в зону военных действий в Украину.

Важно отметить, что у наших родственников в военных билетах до сих пор не стоит ни одной отметки о том, что они приписаны к какой-либо воинской части. Контракт они ни с кем не заключали. Находясь там, наших родственников принуждали идти на штурм вражеских позиций. В связи с этим они написали рапорты об отказе идти на штурм, ссылаясь на убеждения совести, так как в силу этих убеждений они не могут и не будут убивать людей.

В дальнейшем к военнослужащим, подписавшим рапорты, неоднократно приезжали офицеры разных званий, проводили беседы. Однако, убедившись, что уговоры не действуют, командование перешло к угрозам расстрела. 16 октября 8 человек, подписавших рапорты, увезли в неизвестном направлении, предварительно они сдали оружие и бронежилеты. В течение двух суток их насильственно удерживали в подвале, измором пытаясь заставить отказаться от рапортов. Об этом мы узнали 20 октября, когда наши родственники вышли на связь (к тому моменту их отпустили после прибытия комиссии с проверкой).

До 31 октября наши родственники находились в 40 километрах от города Мариуполя ДНР, в лесополосе строили блиндажи, в боевых действиях не участвовали, военное снаряжение сдали в установленном порядке. Однако 1 ноября всех 8 человек, подписавших рапорты об отказе идти на штурм, снова увезли — в тот же подвал, в котором они сидели ранее.

Вчера, 4 ноября, один из наших родственников вышел на связь, сообщил, что их три дня вообще не кормили. На сегодняшний день продолжается незаконное удержание военнослужащих в подвале, средства личной гигиены им не предоставлены, оснований насильственного удержания им не сообщают, называют предателями и угрожают расстрелом. С нашей стороны подаются обращения в органы власти, заявления о преступлениях, но должной реакции со стороны правоохранительных органов не наблюдается», — рассказали они.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.