В Москве продлевают повестки по мобилизации

«Осторожно, Москва»‎ сообщила, что в московском комиссариате мобилизованным продлевают повестки. Новые даты для явки в военкомат получили как минимум семь человек.

В военном комиссариате Царицыно сослались на отсутствие указа об завершении мобилизации. Кроме того, семерым техническим специалистам не нашлось места в подмосковных частях, их специальности оказались невостребованными. В военкомате проблему решили — написали специальность «стрелок»‎. Кроме того, мужчины все еще числятся мобилизованными и из-за этого не могут выйти на работу.

На прошлой неделе сначала Минобороны, потом и президент России Владимир Путин объявили, что мобилизация закончилась. Но соответствующий указ Путин не подписал: он обещал посоветоваться с юристами о необходимости указа. До сих пор документа нет, а Путин уверяет, что «мобилизация точно закончилась»‎.

Повестки при этом продолжают приходить в регионах. Власти называют это «дополнительной ротацией»‎, «домобилиацией»‎. В военкоматах же говорят, что мобилизация будет идти, пока не будет отменяющего ее указа, который «юристы Путина»‎ посчитали необязательным.