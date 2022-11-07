Глава Приморья рассказал, что морпехи завысили потери

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в видеообращении рассказал, что связался с командирами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Сегодня ночью появилось их обращение о серьезных потерях, плохом командовании. Командиры, на которых и жаловались военнослужащие, сказали губернатору, что они завысили потери.

По словам Кожемяко, командиры 155-й бригады с самого начала участвуют в боях в Украине.

«От них информация по поводу боев за Павловку такая: «Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие». Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!»‎ — рассказал чиновник.

Он добавил, что любые потери среди земляков — значительные, а власти помогут раненым и семьям погибших. Приморские военнослужащие, по его словам, «проявили под Павловкой, как и на протяжении всей специальной военной операции, настоящий героизм и беспримерное мужество, нанесли противнику серьезный урон»‎.

Ранее он говорил, что обращение военнослужащих — «вброс украинских спецслужб»‎. Материалы направили в военную прокуратуру. Сейчас губернатор добавил, что в «условиях информационной войны»‎ необходимо проверять все сообщения.