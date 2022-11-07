Close

#Новости

Ксения Собчак вернулась в Россию

07.11.2022

Информацию сообщили очевидцы ее перехода через границу

РИА Новости сообщили, что Ксения Собчак вернулась в Россию. Очевидцы рассказали журналистам, что она перешла пешком через КПП «Бурачки»‎ в Псковской области.

После обысков 26 октября Собчак покинула Россию. Обыски были связаны с уголовным делом о вымогательстве, которое возбудили на ее коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Оба арестованы на два месяца. По версии силовиков, они вымогали 11 млн рублей у главы «Ростеха» Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.