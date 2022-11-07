Родственницы мобилизованных из Пензы требуют забрать их мужей и сыновей с передовой

«Говорит НеМосква»‎ опубликовали видео с обращением 30 жен и матерей мобилизованных из Пензы. Женщины требуют вернуть сыновей и мужей с передовой, провести с ними нормальное обучение. Они также сообщают о плохом командовании и проблемах с обеспечением.





Возле здания военной прокуратуры собрались 30 женщин. Военному прокурору они направили жалобу из восьми пунктов. Родственницы требуют немедленно отозвать мобилизованных с передовой в Херсонской области, провести с ними нормальное обучение, обеспечить грамотным командованием. По их словам, руководить военнослужащими поставили таких же мобилизованных, которые «ничего не понимают»‎. Женщины также жалуются на то, что у военнослужащих проблемы с едой, водой и оружием.

В конце октября в канале Любовь Соболь публиковали запись с обращением пензенских мобилизованных: их перед отправкой на фронт разместили в коровнике, военнослужащие спали на соломе, в сырости и холоде.

Это не первая проблема у мобилизованных. Ранее жалобы поступали от резервистов из Чувашии, Казани. В Чувашии, отчитался следком, все вопросы удалось решить. Проблемы на фронте есть и у военнослужащих: последнее обращение поступило от морпехов из Приморского края. Но в региональном правительстве назвали это вбросом украинских спецслужб.