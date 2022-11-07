WSJ: советник президента США по нацбезопасности несколько раз контактировал с российскими чиновниками

The Wall Street Journal сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел несколько непубличных контактов с помощником российского президента Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Стороны обсуждали конфликт в Украине.

Источники издания отмечают, что двусторонние непубличные контакты были и с руководством Украины. Салливан призывал публично заявить о готовности урегулировать конфликт с Россией, но не подтолкнуть к переговорам с Москвой, а продемонстрировать готовность к дипломатическому процессу.

Об этом же вчера писала The Washington Post: источники издания сообщали, что некоторые страны были обеспокоены публичным отказом Владимира Зеленского от переговоров с Владимиром Путиным.

WSJ подчеркивает, что Салливан говорил с Ушаковым и Патрушевым не столько об урегулировании конфликта, сколько пытался защититься от эскалации напряженности. Он предостерегал от применения оружия массового поражения.