В Самаре обыски у оппозиционеров

«ОВД-Инфо»* сообщил, что силовики пришли к члену совета «Левого фронта» Григорию Оганезову и председателю Либертарианской партии России Борису Федюкину в Самаре.

С чем связан визит к Оганезову, правозащитники не знают, но на прошлой неделе ему поступали угрозы из-за его политической деятельности.

Председателя Либертарианской партии России (ЛПР) Бориса Федюкина обвинили в причастности к минированию судебных зданий в Самаре.

Как рассказал The New Times член ЛПР Максим Ихсанов, ложное минирование судов, согласно постановлению об обыске, состоялось 24 сентября. Некто «Денис Владимирович»‎ угрожал взорвать все суды города — он писал на электронную почту, что заложил 50 кг тротила.

О том, что Федюкин «причастен к преступлению»‎, в рапорте от 6 ноября рассказал майор полиции А.В. Коратаев. По версии силовиков, в его доме могут находиться предметы, связанные с уголовным делом о минировании.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом»‎.