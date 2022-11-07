Суд арестовал военного, который запустил петарду в кафе в Костроме

Ярославский гарнизонный суд арестовал Станислава Ионкина до 5 января, пишет РИА Новости. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Пожар в ночном клубе «Полигон»‎ в Костроме произошел в ночь на пятое ноября. Погибли 13 человек.

По версии следствия, военнослужащий Ионкин, вернувшийся из Украины летом, выстрелил из сигнального пистолета в помещении кафе. Это стало причиной пожара. Ионкин живет в Асбесте, в Кострому приехал на медкомиссию после ранения.

Вчера суд арестовал и вторую фигурантку дела о пожаре в «Полигоне»‎ — руководителя ООО «Империал»‎ Наталью Беленогову. Она организовывала работу кафе и проходит по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего возбуждено три уголовных дела — третье о халатности. Сотрудники МЧС говорили, что не могли попасть в клуб: выходы были заперты, их пришлось взламывать болгаркой.