Прекращено уголовное дело о «фейках» про армию‎ против несовершеннолетнего

«Сетевые свободы»‎ сообщили, что в России прекратили второе уголовное дело о распространении «фейков» про армию‎ (ч.1 ст.207.3 УК). Фигурантом был несовершеннолетний.

Решение о прекращении уголовного дела вынес Центральный суд Новосибирска. Поводом к уголовному делу стал репост в местном Telegram-чате сообщения Михаила Подоляка об убийствах мирных граждан российскими военными на Запорожской АЭС.

Обвиняемый не признал вину. Лингвистические экспертизы показали отсутствие утверждений о проверяемых фактах в посте самого обвиняемого, а сам текст содержал лишь призыв к обсуждению новости.

Несмотря на прекращение дела, суд обязал обвиняемого до 7 декабря с 22 до 6 часов утра находиться под надзором мамы.

Первое уголовное дело прекратили в конце октября. Как сообщал юрист Павел Чиков, под преследование попал житель Нижнего Новгорода. Поводом стало размещение в сети ссылки на видеоролик о событиях в Буче в апреле этого года. Суд посчитал, что запись выложили до выхода официального опровержения Минобороны.