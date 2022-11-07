Полиция в Сибири покупает беспилотники

Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ планирует закупить «беспилотные авиационные системы»‎. Стоимость контрактов составляет 24,6 млн рублей, на «вооружение»‎ полиции аппараты должны поступить до 30 января 2023 года, выяснила «Тайга.Инфо»‎*.

Полиция хочет получить пять беспилотников: по два с максимальным взлетным весом до 9 кг и до 0,9 кг и один со взлетным весом до 2 кг. К ним в МВД закупают и бензиновые генераторы. В комплекте должны быть камеры с тепловизорами, аккумуляторы, смартфоны, мониторы и ноутбуки.

Средства на покупку выделят из федерального бюджета по гособоронзаказу. Заявки принимают до 11 ноября.

«Тайгу.Инфо»‎* Минюст России считает «иностранным агентом»‎.