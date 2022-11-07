Губернатор Приморья назвал «вбросом украинских спецслужб»‎ обращение морпехов

Морские пехотинцы из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России из Приморского края рассказали, что командование бросило их «в непонятное наступление»‎, а людей они используют «как мясо». Они рассказали, что в подразделении большие потери. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал это «вбросом украинских спецслужб»‎ и поручил разобраться «компетентным органам и военной прокуратуре»‎.

Морпехи опубликовали обращение к губернатору региона Олегу Кожемяко сегодня ночью. Полный текст появился в канале Grey Zone. Они находятся в Павловке ДНР.

«В очередной раз нас бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов ради того чтобы Мурадов заработал бонусы перед Герасимовым, а Ахмедову Мурадов обещал героя России. В результате мы и морпехи Камчатки наступаем на Павловку. В результате «тщательно» спланированного наступления «великими полководцами» мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, 50% техники. Это только наша бригада. Командование округа вместе с Ахмедовым это скрывают и занижают официальные цифры потерь боясь ответственности. Как они собрались захватывать населённый пункт проскочив через посадки в которых остался противник сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненных и подвоза боеприпасов. Кроме того Павловка ниже Угледара с которого лупят по нам.

Олег Николаевич, приморцы! До каких пор такие бездарности как Мурадов и Ахмедов будут планировать боевые действия ради своих докладов и получения наград ценой жизни стольких людей. Им плевать на все лишь бы показать себя. Они людей называют мясом.

Мы просим обратиться к Верховному чтобы прислали комиссию не из Министерства обороны где Мурадова крышует Герасимов, а независимую. Пусть с них спросят цель таких действий, обеспечение их, и результаты без приукрас.

Сколько это можно уже терпеть!» — написали пехотинцы. (Орфография и пунктуация сохранены. — NT.)

Позже они добавили, что «такие сообщения — это не происки хахлов»‎ (орфография сохранена. — NT), а правда.

«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника — украинских спецслужб»‎, — отреагировал на обращение бойцов Кожемяко.