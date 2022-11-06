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СК опубликовал видео с благодарностями от мобилизованных из Чувашии

06.11.2022

На прошлой неделе они устроили бунт и потребовали обещанных выплат

Следственный комитет опубликовал видео с благодарностями силовикам, которые решили проблемы мобилизованных из Чувашии. 

Резервисты находятся в Ульяновской области. На прошлой неделе они начали забастовку: несколько дней не ходили на занятия и строевую подготовку. Мобилизованные требовали обещанных властями выплат и лучших условий в учебном центре. После этого 1800 человек отпустили в увольнительные домой на два дня. 

СК сегодня сообщил, что военнослужащие поблагодарили их за «оперативную реакцию и подробные разъяснения, данные им относительно сроков и размеров положенных им к выплате денежных средств»‎. 

«Прибыв на место и разобравшись с вопросами, которые волновали мобилизованных, следователи совместно с командованием воинской части разъяснили им установленный соответствующими приказами Минобороны порядок и сроки получения денежного довольствия военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. После внесения ясности в вопрос выплат, предусмотренных федеральным законодательством, состоялось обсуждение темы дополнительного вознаграждения, о котором заявили главы отдельных российских регионов»‎, — объяснили в СК.



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