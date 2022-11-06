В Украине погиб протоиерей Михаил Васильев

Пресс-служба РПЦ сообщила, что в Украине 6 ноября погиб при исполнении пастырских обязанностей настоятель храма великомученицы Варвары при штабе Ракетных войск стратегического назначения в п. Власиха Московской области протоиерей Михаил Васильев. Он призывал больше рожать для фронта.

Соболезнования в связи гибелью отца Михаила выразил патриарх Кирилл, добавили в РПЦ. Васильев работал и в других «горячих точках»: в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и Сирии.

Михаил Васильев в эфире телеканала «Спас» призвал женщин больше рожать.

«Каждой даме Господь попустил родить множество деток. И если дама, выполняя эту заповедь «плодитесь и размножайтесь»‎, отказалась от искусственных способов прерывания беременности, в самом широком спектре, то очевидно ребеночек у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время», — сказал неделей ранее Васильев.