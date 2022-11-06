256-й день боев: главное

The New York Times сообщила, что в Киеве могут эвакуировать около 3 млн человек. Эвакуация может потребоваться при блэкауте. По словам директора департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Романа Ткачука, если российские войска продолжат атаки, то город потеряет систему энергоснабжения.

Российские новостные агентства сообщили, что ВСУ обстреляли дамбу Киевской ГЭС из HIMARS. Пять ракет сбили ПВО, еще одна попала в шлюз дамбы. Критических разрушений нет. Пророссийские власти Херсонской области, когда начали эвакуацию населения, говорили, что Киев планирует разрушить плотину Каховской ГЭС и затопить территорию. Киев, в свою очередь, отрицал планируемую диверсию и говорил, что ГЭС хотят разрушить российские войска.