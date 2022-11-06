256-й день боев: главное

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The New York Times сообщила, что в Киеве могут эвакуировать около 3 млн человек. Эвакуация может потребоваться при блэкауте. По словам директора департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Романа Ткачука, если российские войска продолжат атаки, то город потеряет систему энергоснабжения.
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Российские новостные агентства сообщили, что ВСУ обстреляли дамбу Киевской ГЭС из HIMARS. Пять ракет сбили ПВО, еще одна попала в шлюз дамбы. Критических разрушений нет. Пророссийские власти Херсонской области, когда начали эвакуацию населения, говорили, что Киев планирует разрушить плотину Каховской ГЭС и затопить территорию. Киев, в свою очередь, отрицал планируемую диверсию и говорил, что ГЭС хотят разрушить российские войска.
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Херсон и несколько районов области остались без электричества и воды. Пророссийские власти назвали это «терактом», организованным ВСУ. ВВС при этом сообщила, что по словам замруководителя Херсонского областного совета Юрия Соболевского, ЛЭП в Херсонской области могли обстрелять со стороны России. По его словам, это подтверждают слова очевидцев.
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DW* сообщила, что российские войска повредили в Украине 1100 медицинских учреждений и полностью разрушили 144. Удалось восстановить, по данным украинского Минздрава, 95 объектов, а 204 восстановлены частично.
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Разведка Британии в ежедневной сводке пишет, что на должность Александра Лапина врио командующим ЦВО назначен Александр Линьков. Лапина критиковали Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров. Ранее в этом году были заменены командующие Восточным, Южным и Западным военными округами. По мнению спецслужб, эти увольнения должны переложить неудачи на фронтах на российское военное командование. Это, вероятно, попытка отвести вину от российского высшего руководства.
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Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что частые ротации и неопытность мобилизованных могут быть причиной гибели российских солдат от собственного огня. По словам полевого командира ДНР Александра Ходаковского, с середины мая дружественный огонь мог стать причиной 60% общих потерь России.
Аналитики также отмечают растущую роль Евгения Пригожина. Он все чаще обращается к концепции «исторического единства России», чтобы завуалировать свои политические амбиции. Пригожин говорил, что российский народ, бизнес, правительство и армия должны объединиться для борьбы за суверенитет России и ее великое будущее.
*DW Минюст России считает «иностранным агентом».