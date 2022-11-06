The Guardian: компания, связанная с Риши Сунаком, не ушла с российского рынка

The Guardian пишет, что несмотря на заявления об уходе с российского рынка, индийская сервисная IT-компания Infosys, основанная тестем нового премьер-министра Британии Риши Сунака, продолжает работу в России.

Журналисты отмечают, что заявление об уходе было сделано больше полугода назад. Infosys основал тесть премьер-министра Великобритании Риши Сунака Нараян Мурти. Жене Сунака принадлежит 0.91% акций, эта доля оценивается в 700 млн долларов. Компания продолжает оплачивать российский офис с сотрудниками, работу субподрядчиков. При этом клиента, на которого работает Infosys, не называют.

В самой Infosys говорят, что последние работавшие в России сотрудники покинули страну в последние недели, и клиентов из России у компании нет.