«Радио Азаттык»‎*: Токаев продолжил отдаляться от своего предшественника и России

Вчера президент Казахстана подписал несколько законов, продолжающих курс на демократизацию страны: он ограничил президентские сроки, отменил смертную казнь и запретил родственникам президента занимать государственные посты. Но такой курс все больше отдаляет Казахстан от России, что, по мнению экспертов американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, не исключает силового принуждения к союзу с Москвой.

«Интерфакс»‎ сообщил, что 5 ноября президент Казахстана подписал законы, принятые по итогам летнего референдума. Теперь президент может баллотироваться на один семилетний срок, его полномочия будут ограничены. Действующий президент также не сможет состоять в политической партии на период своих полномочий. В стране с 1 января 2023 года заработает Конституционный суд. Близкие родственники президента не смогут занимать должности госслужащих, руководителей субъектов госсектора. Положения об особой роли, привилегиях и роли первого президента Казахстана из закона исключены.

Выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов Касым-Жомарта Токаева и еще пять кандидатов. Но в победе Токаева мало кто сомневается: остальные кандидаты малоизвестны и не имеют признания в политике.

Команда Токаева называет новые законы движением к демократизации. Однако оппозиционеры, правозащитники и активисты считают изменения поверхностными и недостаточными: глава государства все равно имеет большое влияние на суды и законодательные инициативы.

Но несмотря на слабые, по мнению некоторых, перемены во внутренней политике Казахстан несколько месяцев подряд демонстрирует серьезное отдаление от Москвы, пишет «Радио Азаттык»‎*. В стране проходили согласованные с властями митинги против боев в Украине, здесь приняли бежавших из России от мобилизации мужчин, запретили пропагандистскую символику. Токаев также публично критиковал Владимира Путина и говорил, что не поддерживает признание независимости ЛДНР.

Такое отдаление от Москвы, по мнению экспертов американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, показывает слабеющее влияние России, а «потеря» Казахстана будет означать потерю всей Центральной Азии. Авторы исследования считают, что Москва попытается «вовлечь Казахстан в глубокую интеграцию, возможно, в Союзное государство России и Беларуси». Но такой сценарий маловероятен.

«В результате медленное дистанцирование Казахстана от России может подтолкнуть Москву к более активному использованию угроз и принуждения, а возможно, даже военной силы, чтобы подчинить Астану», — прогнозирует Stratfor.

Аналитики не исключают, что Москва может пойти на «упреждающие военные действия». Предлог для вторжения Россия сумеет найти, говорят авторы прогноза.

«Риски вторжения России в Казахстан, попытка свержения правительства или аннексии русскоязычных регионов на севере страны остаются призрачными. Но вероятность этого сценария возрастет, если Астана продолжит сокращать свои политические и экономические связи с Москвой, и особенно если война в Украине завершится на относительно выгодных для России условиях», — заключают эксперты.

Stratfor добавил, что решения казахстанского правительства говорят о том, что страна серьезно относится к теоретической возможности военного вторжения России. В частности, Казахстан увеличил оборонный бюджет в полтора раза и переписал военную доктрину.

*«Радио Азаттык»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.