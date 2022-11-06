Close

#Новости

Суд арестовал подозреваемую по уголовному делу о пожаре в Костроме

06.11.2022

Следственный комитет также сообщил, что возбуждено уже три уголовных дела

ТАСС сообщил, что суд арестовал на два месяца директора фирмы «Империя»‎ Наталью Беленогову, которая организовывала работу сгоревшего кафе «Полигон»‎ в Костроме. Второму подозреваемому пока не избрали меру пресечения. 

Следственный комитет сообщил, что по факту пожара возбуждено третье уголовное дело — о халатности. Расследуют еще два дела: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и оказанию услуг ненадлежащего качества. 

Беленогова, как считает следствие, не обеспечила надлежащее выполнение норм и правил пожарной безопасности. Это привело к тому, что «неопределенный круг лиц» получил доступ к услугам ненадлежащего качества. 

«Известия»  уточнили, что на суде зачитали показания депутата костромской облдумы, собственника здания сгоревшего ночного клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева. Он заявил, что сдавал все помещения в аренду и не имеет никакого отношения к организовавшей работу заведения фирме «Империя».

Второй подозреваемый — Станислав Ионкин, он выпустил петарду в помещении клуба. Он задержан. Летом он вернулся из Украины, куда уходил добровольцем. 

В пожаре, произошедшем в ночь на 5 ноября, погибли 13 человек, десятки пострадали. Сотрудники МЧС говорили, что не могли попасть внутрь — двери были закрыты и их пришлось выпиливать болгарками. 


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.