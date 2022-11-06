AP: сирийские и российские самолеты обстреляли гражданский палаточный лагерь в Сирии

По данным Associated Press, сирийские правительственные силы обстреляли палаточные поселения, в которых проживали эвакуированные мирные жители. Погибли по меньшей мере девять человек, ранены 77. Это стало очередным нарушением перемирия 2020 года, которое положило конец поддерживаемому Россией наступлению правительства на провинцию Идлиб.

Журналисты подчеркивают, что Идлиб — последний крупный оплот повстанцев в Сирии. За два года перемирие нарушали неоднократно, десятки людей были убиты и ранены. Перемирия в марте 2020 года достигли Россия и Турция.

Сирийская организация по правам человека, наблюдающая за военными действиями оппозиции, сообщила, что в воскресенье утром правительственные силы выпустили около 30 ракет.

Проправительственная радиостанция Sham FM сообщила, что сирийские силы обстреляли позиции связанной с «Аль-Каидой»* группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным журналистов, обстрел вели сирийские и российские военные самолеты.

«Аль-Каиду»‎ в России признали террористической организацией, она запрещена в стране.