ТАСС: ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС

ТАСС сообщил, что ВСУ обстреляли дамбу Киевской ГЭС из HIMARS. Пять ракет сбили ПВО, еще одна попала в шлюз дамбы.

По информации госагентства, «ВСК хотят создать предпосылки к гуманитарной катастрофе»‎. Плотина после удара осталась целой, критических разрушений нет. Данных о погибших и пострадавших нет.

Пророссийские власти Херсонской области, когда начали эвакуацию населения, говорили, что Киев планирует разрушить плотину Киевской ГЭС и затопить территорию.

Украинская сторона опровергла обвинения и сообщала, что провокация выгодна российским войскам — чтобы объяснить отступление с позиций в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября сообщал, что российские войска заминировали дамбу. В случае разрушения дамбы в зоне затопления окажутся 80 населенных пунктов области, писала ВВС.