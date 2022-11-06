В Белгородской области после обстрела загорелась нефтебаза

В Белгородской области после обстрела в Грайворонском округе начался пожар. Местные каналы сообщают, что горит нефтебаза, пишет «7*7»‎. Власти информацию не подтвердили, сообщив только, что горит «промышленный объект»‎.

Предположительно, горит нефтебаза.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил обстрел, но не уточнил, где пожар.

«Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы»‎, — сообщил Гладков.