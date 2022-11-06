ЧВК «Вагнер»‎ будет готовить ополченцев в Курской и Белгородской областях

В Telegram-канале пресс-службы Пригожина появилась информация о создании Центров подготовки и управления народным ополчением в Курской и Белгородской областях. Жители регионов, по мнению создателя ЧВК «Вагнер»,‎ должны стать первой линией обороны.

«Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того, чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес»‎, — сказал Пригожин.

Он сказал, что если это небольшой завод, то из 100 работников, если 50 из них — «половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность»‎.

«И так по кругу — одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В этом случае, когда враг придет на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км — 1000 человек»‎, — рассчитал создатель ЧВК.

Финансироваться центры подготовки ЧВК «Вагнер»‎ будут полностью Пригожиным.

«Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно. Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населенных пунктах и вне линия обороны», — написал Пригожин.