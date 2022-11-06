Священникам в Костромской области предложили рекомендации для служб

Богослов Андрей Кураев в соцсетях опубликовал письмо с рекомендациями от митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта. Священникам рекомендовали рассказывать на службах о воинах на передовой.
«Ну вот уже и государство указывает путинским мальчикам, о чем и когда молиться», — написал Кураев.
В документе указано, что в службах нужно упоминать о представителях разных конфессий, «сражающихся в эти минуты бок о бок на передовой», а службы и проповеди проводить во славу российского воинства.
Глава РПЦ патриарх Кирилл не раз поддерживал бои в Украине. Он говорил о «внешних силах, пытающихся ослабить Россию», а Россия, по его мнению, верна слову божьему. Еще один священнослужитель призывал женщин рожать больше детей — чтобы можно было отдавать их на передовую.