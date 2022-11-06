WP: Вашингтон просит Киев пересмотреть публичный отказ от переговоров с Путиным

The Washington Post со ссылкой на источники рассказал, что администрация Джо Байдена просит Киев пересмотреть публичный отказ от переговоров с Владимиром Путиным и показать открытость к дипломатическому процессу.

Переговоры идут в частном порядке с украинскими чиновниками. Однако источники подчеркивают, что это нужно не для того, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам, а для того чтобы сохранить поддержку со стороны мирового сообщества. Отказ Зеленского от переговоров с Путиным вызвал беспокойство некоторых стран Европы, Латинской Америки и Африки, которые особенно ощущают влияние конфликта.

В Кремле в последние месяцы периодически призывают сесть за стол переговоров. Не отрицал готовность к мирному урегулированию в том числе президент России Владимир Путин. В Киеве в октябре приняли закон о полном отказе от переговоров с Москвой, пока у власти находится Путин.