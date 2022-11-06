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#Новости

WP: Вашингтон просит Киев пересмотреть публичный отказ от переговоров с Путиным

06.11.2022

По мнению США, это нужно, чтобы сохранить поддержку других стран

The Washington Post со ссылкой на источники рассказал, что администрация Джо Байдена просит Киев пересмотреть публичный отказ от переговоров с Владимиром Путиным и показать открытость к дипломатическому процессу.

Переговоры идут в частном порядке с украинскими чиновниками. Однако источники подчеркивают, что это нужно не для того, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам, а для того чтобы сохранить поддержку со стороны мирового сообщества. Отказ Зеленского от переговоров с Путиным вызвал беспокойство некоторых стран Европы, Латинской Америки и Африки, которые особенно ощущают влияние конфликта. 

В Кремле в последние месяцы периодически призывают сесть за стол переговоров. Не отрицал готовность к мирному урегулированию в том числе президент России Владимир Путин. В Киеве в октябре приняли закон о полном отказе от переговоров с Москвой, пока у власти находится Путин. 



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