В Перу прошел многотысячный марш за отставку президента Педро Кастильо

Reuters рассказали о многотысячном антиправительственном марше в столице Перу Лиме: люди требовали отставки президента Перо Кастильо, правительство которого обвиняют в коррупции. Полиция применила слезоточивый газ, сообщений о пострадавших не было.

Марш оппозиции прошел в Перу в субботу. Граждане несли красно-бело-красный флаг и плакаты с антиправительственными лозунгами. Они дошли до Конгресса, но полиция применила несколько баллончиков со слезоточивым газом, пытаясь разогнать толпу.

«Мы видим, что правительство вовлечено в коррупцию, а Конгресс не реагирует», — сказал Лукас Герси, один из организаторов марша.

Недовольство в стране растет. Участники марша говорили, что вышли за будущее своих детей и внуков, поскольку правительство хочет превратить Перу во вторую Венесуэлу, погрязшую в экономическом кризисе.

Кастильо вступил в должность в июле прошлого года и уже пережил две попытки импичмента. Оппозиция добивается судебного процесса против президента, однако в Конгрессе не могут набрать достаточное количество голосов. Генпрокурор Перу подал конституционную жалобу против Кастильо в Конгресс: правая оппозиция надеется, что это закончится его отстранением от должности.

Протестующих Кастильо назвал «реакционерами» и «врагами народа»: митинги прошли не только в Лиме но и в Арекипе, Чиклайо, Куско и Трухильо.

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