Депутат Госдумы предложил вернуть Аляску в ответ на колонку в WSJ о принадлежности острова Врангеля

Депутат Госдумы Федот Тумусов предложил вернуть Аляску. В канале Думы подчеркнули, что так он отреагировал на колонку в The Wall Street Journal о том, что остров Врангеля принадлежал США. Но колонка появилась после того, как российские власти поделились планами передать остров-заповедник военным. Об экологии Тумусов промолчал.

Тумусов сказал, что «будет справедливо, если США вернут России Аляску»‎, которая ранее входила в состав страны.

«Мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо»‎, — сказал Тумусов.

В самой колонке The Wall Street Journal обозреватель Томас Эммануэль Данс говорил, что остров с 1924 года захватил ленинский канонерский катер «Красный Октябрь», а Россия оккупирует американскую землю. Автор WSJ отмечал, что размещение военной базы на острове может быть опасным для США.

В материале он также писал, что Кремль предлагает отменить экологические ограничения, действующие на острове, и передать его военным. По информации «7*7»‎, проект нового положения о заповеднике «Остров Врангеля» — объекте всемирного природного наследия ЮНЕСКО — опубликовало Минприроды во вторник. Он позволит проводит учения, строить полигоны, ездить на транспорте, проводить взрывные работы. Если нормы примут, то под угрозой окажется существование белых медведей и других редких видов животных и растений. До 8 ноября проект проходит общественные обсуждения.

Тумусов, в отличие от автора WSJ, об угрозе экологи ничего не сказал.