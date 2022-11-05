AP воссоздали время под российской оккупацией в Буче

Associated Press опубликовало расследование о жизни в Буче во время российской оккупации в марте 2022 года. На кадрах созданного видео есть информация о «зачистке»‎ в городе и возможных военных преступлениях российских военных.

Журналисты восстановили события первых дней по сотням часов записей с камер видеонаблюдения, расположенных на жилых домах, перехваченных телефонных разговоров россиян. Они также поговорили с украинцами, пережившими оккупацию.

В разговорах с родными российские военные не скрывают убийства мирных жителей: у них был такой приказ «валить всех, гражданских, не гражданских». Минобороны отрицает эти обвинения.