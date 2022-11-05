255-й день боев: главное

«Верстка»‎ пишет, что при обстреле под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области разбили батальон мобилизованных из Воронежской области. Один из выживших резервистов — Алексей Агафонов — рассказал, что число погибших может превысить 500 человек. Он также сказал, что командование их обмануло: обещало, что они будут под Сватово, но потом они оказались на передовой. На тех же позициях он видел десятки трупов: у военнослужащих есть информация о том, что сюда постоянно отправляют мобилизованных «закрывать дыры»‎ в обороне.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече в Тегеране признал поставки в Россию беспилотников. Но, по его словам, это было за несколько месяцев до начала боев в Украине. Он также попроси Киев предоставить документы, подтверждающие использование иранских беспилотников в стране. Кремль его слова не комментировал, но последовательно отрицает закупку вооружений у Ирана. Спецслужбы сообщали о планах Москвы закупить в ближайшее время еще около 1000 единиц иранского вооружения, в том числе высокоточные ракеты. Аналитики Института изучения войны отмечают, что из-а зависимости от иранских беспилотников Иран влияет на Москву для поддержки своей ядерной программы.

Украина может потерять доступ в сети Starlink Илона Маска. CNN сообщили, что 1300 терминалов сети не были оплачены и потеряли связь. Всего в Украине работает около 23 тыс. терминалов. В октябре стало известно, что Маск просил Пентагон оплатить работу спутниковой сети, но потом он отозвал запрос на финансирование.

ASTRA узнала, что лагерь для российских мобилизованных в Перевальске Луганской области разогнали. Мужчин, которые там удерживались, перевезли в новый лагерь-подвал. Его местополоение пока неизвестно. Под угрозами, пытками отказавшихся от участия в боях мобилизованных заставляют вернуться на фронт.

В ДНР в Углегорске совершено покушение на судью Верховного суда ДНР Александра Никулина. Как сообщили в местном МВД, он получил огнестрельные ранения и находится в тяжелом состоянии. По информации Дениса Пушиина, назначенного главой региона, Никулин выносил приговоры «военным преступникам»‎.

DW* сообщает, что немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea могла быть причастна к российской «спецоперации»‎. В частности, ее обвиняют в поставке топлива, которое сейчас используется в истребителях. Сырьевая компания участвует в России в совместном предприятии и поставляет газовый конденсат, также известный как «белая нефть»‎, «Газпрому»‎. В Wintershall Dea отрицают связь с российскими вооруженными силами, но подчеркнули, что не могут гарантировать использование своей продукции исключительно в гражданских целях. Замминистра юстиции Украины Ирина Мудра потребовала от Wintershall Dea уйти из России, а если «деятельность компании сочтут связанной с военными преступлениями, этот случай должен быть передан в Международный уголовный суд (МУС)»‎, добавила она.

По информации Reuters, Россия предлагает снять санкции с Россельхозбанка на переговорах по зерновой сделке. Так будет облегчен экспорт российского зерна. Москва хочет, чтобы с банком восстановили отношения иностранные партнеры. Однако источники агентства подчеркивают, что ранее Россельхозбанк не играл значительной роли в поставках продовольствия. О реакции на это предложение ничего не известно.

Среди мобилизованных новый бунт — теперь в Казани. Мужчины потребовали достойных условий: сейчас у них плохое питание, нет воды, ржавое оружие. Их обещали разогнать ОМОНом и Росгвардией, но военнослужащие пригрозили, что перевернут автозаки.

Разведка Британии пишет, что российские резервисты, привлеченные по мобилизации, имеют плохую подготовку: занятия с ними минимальны или вообще отсутствуют. Спецслужба отмечает и проблемы с квалифицированными офицерами: они или в Украине, или погибли.