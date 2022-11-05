По делу о пожаре в кафе в Костроме задержаны двое

Следственный комитет сообщил о задержании двух подозреваемых по делу о пожаре в кафе «Полигон»‎ сегодня ночью. Погибли, по данным следкома, 13 человек, при этом СМИ сообщали о 15 погибших.

Уголовные дела возбудили по статьям о причинении смерти двум и более лицам по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих безопасности (ч.3 ст. 109 УК РФ и ч.3 ст. 238 УК РФ).

Под следствием находится директор ООО «Империя», который организовывал работу заведения. Также задержан 23-летний Сергей Ионов — военнослужащий, который вернулся из Украины летом. По версии следствия, он использовал пиротехническое средство в кафе, что могло привести к пожару.

Оперативная группа продолжает работать на месте происшествия.

Сообщалось, что бойцы МЧС не могли попасть в кафе: двери были заперты, их пришлось выламывать болгаркой. Пожар распространился на 3,5 тыс. квадратных метров. Сам клуб принадлежит областному депутату единороссу Ихтияру Мирзоеву: он пообещал помощь семьям погибших.