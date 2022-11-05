В Курской области обстреляли село Гуево

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Гуево в Суджанском районе.

«К счастью, обошлось без потерь. Повреждения получили дома и хозпостройки в четырёх домовладениях. В одном из домов осколки прошили стены насквозь. Повреждена линия электроснабжения»‎, — написал Старовойт.

По подсчетам «Важных историй»*, в последние недели сообщалось в несколько раз чаще об обстрелах приграничных регионов России: сообщения об атаках появлялись по 15-18 раз. Погибли с 24 февраля в российских регионах 18 человек.





*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».