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#Новости

В Курской области обстреляли село Гуево

05.11.2022

Пострадавших нет, но есть разрушения в селе

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Гуево в Суджанском районе.

«К счастью, обошлось без потерь. Повреждения получили дома и хозпостройки в четырёх домовладениях. В одном из домов осколки прошили стены насквозь. Повреждена линия электроснабжения»‎, — написал Старовойт.

По подсчетам «Важных историй»*, в последние недели сообщалось в несколько раз чаще об обстрелах приграничных регионов России: сообщения об атаках появлялись по 15-18 раз. Погибли с 24 февраля в российских регионах 18 человек. 


*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».

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