ФСБ: в третьем квартале из России было 9,7 млн выездов за границу

РБК проанализировала статистику ФСБ по выездам за границу в третьем квартале. Пятилетний рекорд побит по въезду в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению. Среди популярных направлений оказались также Абхазия, Турция, Грузия и Финляндия.

В июле-сентябре 2021 года число выездов было на 1,2 млн меньше. Однако 9,7 млн выездов — это меньше, чем до пандемии коронавируса. В 2019 году ФСБ фиксировало 16,1 млн выездов.

Из 9,7 млн 70% выездов пришлось на Абхазию (2,5 млн въездов), Турцию (2,1 млн), Казахстан (1,3 млн), Грузию (461 тыс.) и Финляндию (430 тыс.). В Кыргызстан выезжали 167 тыс. раз, а в Узбекистан — 126 тыс. раз.

ФСБ считает число выездов как граждан России, так и иностранцев, причем не по числу уехавших граждан, а по фактам пересечения границы. Большинство поездок отмечены как туристические.