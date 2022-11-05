Десятки мобилизованных в Казани взбунтовались против плохих условий

SOTA опубликовала видео, на котором мобилизованные из Казани рассказывают о плохих условий содержания в учебно-тренировочном лагере.





Они говорили о том, что у них ржавое оружие, недостаточное питание, нет воды, отопления и им не разрешают пользоваться розетками.

К военнослужащим вышел офицер, попытался прояснить ситуацию. Но ему начали угрожать десятки разгневанных мужчин. На видеозаписях много нецензурной брани.

Gulagu.net сообщил, что в Казани акция протеста переросла в бунт.

«Полковнику Министерства обороны РФ сотни мужчин кричат «Пид…рас!» и «Пошёл на х…!» В ответ полковник угрожает бунтующим ОМОНом и Росгвардией, но сотням мужиков такие угрозы кажутся пустяком, и они говорят, что перевернут машины с ОМОНом или что ОМОН, побывав в Украине и потеряв бойцов, тоже присоединится к протесту»‎, — сообщили правозащитники.

Вчера стало известно, что протест мобилизованных в Чувашии увенчался успехом: они добились обещанных выплат и увольнительных. Домой на два дня отправились 1800 военнослужащих.