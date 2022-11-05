Из Twitter Inc уволили половину персонала

Новый владелец Twitter Илон Маск уволил из компании около 3700 человек или 50% сотрудников. Reuters пишет, что среди уволенных были команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также некоторые разработчики и инженеры.

Однако в команде, отвечающей за предотвращение распространения дезинформации, сокращения были меньше.

«К сожалению, у компании нет выбора, когда она теряет более 4 млн долларов в день», — написал Маск об увольнениях.

Он добавил, что всем уволенным было предложено трехмесячное выходное пособие.

Рекламодатели начали уходить с платформы: они требовали от Маска защитить модерацию контента, особенно в преддверии выборов в Конгресс.

Президент США Джо Байден прокомментировал покупку Илоном Маском Twitter. Он считает, что соцсеть распространяет ложь.

«А теперь то, о чем мы все беспокоимся: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, который извергает ложь по всему миру… В Америке больше нет редакторов. Нет редакторов. Как дети, по нашим ожиданиям, смогут понять, что стоит на кону?» — сказал Байден.