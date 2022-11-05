МИД Ирана признал продажу России беспилотников

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече в Тегеране признал поставки в Россию беспилотников, пишет Associated Press. Но, по его словам, это было до начала боев в Украине.

«Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине», — сказал Абдоллахиян.

Министр сказал, что Иран привержен прекращению конфликта. Киев может предоставить все документы, подтверждающие использование в стране иранских аппаратов: тогда власти страны не останутся «равнодушными к этому вопросу».

Кремль отрицает закупку вооружений у Ирана: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Украине используется только российская техника. Однако атаки на объекты инфраструктуры в последний месяц проводились преимущественно беспилотниками: ЕС ввел санкции против Ирана после этих атак.

Спецслужбы также сообщали о планах Москвы закупить в ближайшее время еще около 1000 единиц иранского вооружения, в том числе высокоточные ракеты.