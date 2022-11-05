Нэнси Пелоси впервые прокомментировала нападение на мужа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси впервые публично рассказала о нападении на ее мужа Пола. Его выписали из больницы, он продолжает восстанавливаться, сообщила CNN.

Пелоси сказала, что ее мужа выписали в четверг.

«Это будет долгий путь, но он поправится. То, что произошло, трагично, но тем не менее мы должны быть оптимистами. Он окружен семьей, так что это замечательно», — сказала она.

На 82-летнего мужа спикера Палаты представителей Пола Пелоси напали 28 октября в доме в Сан-Франциско. У него были травмы черепа, кисти и предплечья.

Нападавшему 42-летнему Дэвиду ДеПейпу предъявили обвинение в покушении на убийство, кражу со взломом, нападение и угрозы члену семьи государственного чиновника. Он не признал себя виновным по всем обвинениям. В пятницу он отказался явиться в Верховный суд Сан-Франциско.

При этом в полиции ДеПейп сказал, что он выполнял «самоубийственную миссию» и у него был список других известных людей для целей. Он говорил также, что ему надоел «уровень лжи», исходящий из Вашингтона, и он «пришел сюда, чтобы немного поболтать с женой Пелоси».