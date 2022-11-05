Учителей в Воронеже заставляют регистрироваться на сайте сторонников Путина

«Альянс учителей»‎ сообщил, что в Воронеже, в школе №19 от учителей потребовали зарегистрироваться на сайте «Единой России»‎ и заполнить анкету. Одним из пунктов было «Я за Владимира Путина и «Единую Россию»‎: его нужно было отметить и отчитаться об этом.

Директоров попросили «организовать голосование всех сотрудников в поддержку президента». Сотрудники должны были выбрать новости, которые они хотели бы получать от «Единой России»‎. Также в анкете был пункт «в получении дополнительной информации не нуждаюсь»‎.

«Подобные сообщения в чатах, тем более с требованием «отчитаться»‎ являются незаконным административным давлением. Работника невозможно привлечь ни к какой ответственности за отказ выполнять эти требования. А огласка таких случаев помогает ставить администрацию на место: например, в Москве заместителю директора школы пришлось уволиться после скандала с незаконной агитацией за единоросса»‎, — добавили в «Альянсе учителей»‎.