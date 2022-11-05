CNN: Китай разрабатывает ядерное оружие быстрее США

Стратегический командующий США, куратор программы по созданию ядерного оружия адмирал Чарльз Ричард считает, что Китай разрабатывает ядерное оружие все быстрее. Программа Вашингтона по сдерживанию проваливается, пишет CNN.

В Пентагоне не первый год бьют тревогу по поводу ядерной программы Китая. Но Ричард впервые оценил ситуацию значительно хуже. По его оценке, Пекин внедряет новые разработки быстрее, чем США, что делает Китай «проблемой ближайшего времени», и что бы ни делали в Пентагоне, этого будет недостаточно.

По информации Вашингтона, Китай намерен получить не меньше 1000 боеголовок к концу десятилетия.

В октябре администрация Байдена признала Китай главным вызовом для США, поскольку он является «единственным конкурентом, имеющим как намерение, так и все возрастающую способность систематически бросать вызов Соединенным Штатам по всем направлениям, в военном, экономическом, технологическом и дипломатическом отношении».