В Мариуполе замерзают люди

Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото занятого российскими войсками города. Люди вывесили на домах транспаранты «Мы замерзли»‎.

В некоторых домах, где живут люди, до сих пор нет окон. Фото Андрющенко были сделаны на пр. Металлургов, 37.

«Отопительный сезон от оккупантов в разгаре»‎, — отметил он.

По оценкам украинской стороны, в городе разрушено 95% всех строений. Андрющенко сказал, что отопительного сезона в Мариуполе по факту нет: россияне запустили 9 котельных из 67. Этого не хватает даже на 10% жилого фонда, который остался в городе, пишет «УНИАН»‎.

Владимир Путин вчера назвал Мариуполь «древним русским городом»‎, где «есть над чем работать».

«Мариуполь — известный очень, древний, можно сказать, русский город. Петр I там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина Вторая обустраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать. Конечно, люди серьезно пострадали, жилища пострадали. Там жилье нужно восстанавливать, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и так далее. И музеи»», — сказал он.

Музеи должны будут рассказывать людям, «откуда они родом».