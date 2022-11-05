FT: в Херсонской области публично казнили медсестру

Газета Financial Times со ссылкой на правозащитную организацию «Медійна ініціатива за права людини» сообщила о публичной казни в занятой российскими войсками части Херсонской области. 56-летнюю медсестру Татьяну Мудренко повесили за слова «Скадовск — это Украина»‎.

Сестра-близнец погибшей Наталья Черная рассказала, что узнала о смерти сестры от соседей. Сейчас Черная живет в Днепре, а из Скадовска выехала еще в апреле. Ее сестра Татьяна работала в Скадовске медсестрой, помогала детям с инвалидностью и конфликтовала с оккупационными властями и силовиками.

Последний конфликт произошел в октябре. Мудренко ругала украинских полицейских, перешедших на сторону России. Ее казнили после слов «Скадовск — это Украина!». Несколько дней о ней ничего не было известно.

«Ей влили что-то в рот, а потом повесили перед зданием суда»‎, — рассказали ее соседи.

Наталье прислали свидетельство о смерти сестры. Причиной смерти указана «механическая асфиксия»‎.