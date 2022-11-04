Родные осужденных из ИК в Новосибирской области требуют вернуть завербованных из рядов ЧВК «Вагнер»

В Новосибирской области в ИК-14 города Тогучин родственники не могут связаться с отбывающими наказание родными с 25 октября. Им сообщили, что 200 человек согласились вступить в ЧВК «Вагнер»‎. Потерю связи с другими заключенными администрация учреждения объяснила коронавирусом и сбоями во ФСИН-письмо.

По информации «Сибирь.Реалии»‎*, около 30 человек отправились к начальнику колонии, чтобы подтвердить или опровергнуть слух об отправке заключенных в Украину. Они написали обращение на имя руководства ИК. В нем они подчеркивают, что вербовка осужденных для участия в «спецоперации»‎ — нарушение не только российского законодательства, но и требований карантина, введенного главным санитарным врачом, пишет «Тайга.Инфо»‎*. Родные также требуют организовать встречу с ОНК и уполномоченным по правам человека. А все действия по подготовке к отправке заключенных на фронт до этого времени «приостановить»‎.

В новосибирском управлении ФСИН сообщили сначала, что из-за распространения коронавируса с 25 октября в ИК-14, а также колониях №2, №3, №8, №12, №13 и №18 «временно приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с осужденными». Не доставлялись даже ФСИН-письма. Правозащитники связывают это с приездом вербовщиков из ЧВК «Вагнер»‎.

Родственники рассказали, что обсуждали возможную вербовку в Украину. Несколько женщин подтвердили, что их осужденные родные сказали, что не поедут на фронт. Одна женщина сообщила журналистам, что ее муж согласился участвовать в боях — чтобы «заработать денег»‎ и стать свободным. Но в обещанные выплаты верят не все родственники.

«У меня знакомый контрактник служил, там он обещанные деньги только с помощью адвокатов и кучи жалоб добился. Но это контрактник, а не заключенный. Я не верю, что нашим мальчишкам будут что-то платить. Мы смотрим — разве законы изменились? Нет законов, что их можно забирать из колонии, а потом помиловать. А они изолированы от общества, что они понимают? Скажет мой: «Быстро отвоюем полгода и домой»‎. Я этого сильно боюсь. Но я не против спецоперации»‎, — говорит одна из родственниц.

Другие пытающиеся добиться встречи с родными также поддерживают «спецоперацию»‎.

«Я считаю, что все, что происходит — это какая-то игра в куклы. Надо все было сразу просчитывать. И когда тут побомбили [Украину], я прям порадовалась — хоть что-то сделали…», — сказала другая женщина на вопрос «Сибирь.Реалии»‎.

Администрация колонии не стала опровергать и подтверждать приезд вагнеровцев. Связь обещали восстановить на следующей неделе. Однако освободившийся из колонии в тот же день, когда туда приехали родственники, осужденный подтвердил — ЧВК «Вагнер»‎ приезжала в ИК-14 и администрация была на беседе. С вербовщиками был «лысый мужчина»‎, возможно — Евгений Пригожин. Человек 100-200 точно согласились ехать в Украину.

*«Сибирь.Реалии»‎ и «Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.