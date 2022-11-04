254-й день боев: главное

«Медиазона»‎* и ВВС с помощью волонтеров подтвердили смерть как минимум 8 294 российских военных, 115 из них — мобилизованные. За последние две недели появились сообщения о смерти 472 российских военных. Последний раз, 21 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу сообщал о 5 937 погибших российских военных в Украине.

Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. Как пишет ВВС , в него входят 45 танков Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1100 дронов Phoenix Ghost.

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий призывать на военную службу по мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью. Изменения коснуться осужденных за тяжкие преступления, в том числе убийство, разбой, грабеж, торговлю наркотиками.

По информации Путина, всего мобилизовали 318 тыс. человек. Число призванных оказалось больше заявленных ранее необходимых 300 тыс. резервистов, поскольку «количество добровольцев не сокращается»‎. При этом министр обороны России Сергей Шойгу 1 ноября во время первого объявления о завершении мобилизации говорил, что в зону боевых действий отправили 87 тыс. мобилизованных. Глава второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Александр Туляганов в тот же день оценил число добровольцев в Украине в 15 тыс. человек.

В Киеве опасаются ловушки, устроенной российской армией в Херсоне. Вчера власти Херсонской области сообщили о переброске на левый берег Днепра. Продолжается и эвакуация мирных жителей. Однако Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Южного военного командования Украины, заявила, что это может быть российская ловушка и дезинформация, а российские войска в это время готовятся к уличным боям.

В Украине осудили российских военнослужащих. За нарушение законов и обычаев войны сроки получили двое: Генпрокуратура Украины обвинила их в жестоком обращении с гражданскими и сексуальном насилии над несовершеннолетними. Эти преступления зафиксировали в марте в Черниговской области. Офицеры поселились в одном из домов, и один из военных неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девушку. Ее брата держали на заднем дворе дома на морозе. Суд признал россиян виновными и приговорил к 12 и 10 годам лишения свободы. Приговор вынесли в отсутствие обвиняемых.

Еще двое военнослужащих, по обвинению Генпрокуратуры, в одном из районов Киева захватили мирных жителей в заложники, обращались с ними бесчеловечно, грабили мирное население. Двое подозреваемых изнасиловали беременную женщину — она после этого потеряла ребенка. В настоящее время устанавливаются и другие военнослужащие Российской Федерации, причастные к этим преступлениям.

В российском Минобороны отрицают участие российских солдат и офицеров в военных преступлениях.

Разведка Британии пишет, что российские военные могут организовывать «заградотряды»‎. Эти подразделения угрожают расстрелом отступающим солдатам, чтобы заставить их продолжать наступление. В последнее время российские генералы вероятно хотели, чтобы их командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе, возможно, разрешали стрелять в них после предупреждения. Генералы также могли стремиться к сохранению обороны любой ценой.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские силы выводят некоторые подразделения с северо-запада Херсонской области, но пока неясно, будут ли они сражаться за Херсон. Российские войска занимают оборонительные позиции к северо-западу от Херсона и перебрасывают туда дополнительные мобилизованные силы. Некоторые российские элитные подразделения, такие как воздушно-десантные войска и морская пехота, продолжают действовать на правом берегу Днепра, и их полный вывод из северной части Херсонской области будет более четким показателем того, что российские войска не будут сражаться за Херсон или населенные пункты на правом берегу.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.