В Молдавии задержаны почти 40 представителей пророссийской партии «Шор»

В Молдавии задержали почти 40 представителей пророссийской оппозиционной партии «Шор», руководство которой на протяжении последних двух месяцев организует антиправительственные протестные акции. Об этом в пятницу заявил лидер фракции Илан Шор.

«Сотни обысков, 37 человек находятся под мерой пресечения – кто под арестом, кто под домашним арестом, в том числе все руководство партии», — заявил депутат Шор, находящийся в бегах. Его слова приводит РИА «Новости».

Он заявил, что его партия и партия коммунистов не откажутся от дальнейших протестов и призвал власти Молдавии не преследовать оппозицию, а искать для страны выход из кризисной ситуации.

В конце октября Минюст США обновил санкционный список. В частности, под ограничения попали заслуженная артистка России Жасмин (Сара Шор), ее муж, беглый молдавский депутат и бизнесмен Илан Шор, а также его соратник Владимир Плахотнюк. Вашингтон обвинил олигархов в связях с РФ с целью дестабилизации ситуации в Молдавии.