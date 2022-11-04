Священник благославил около ста заключенных из Красноярского края, завербованных ЧВК «Вагнер»

Настоятель храма в красноярском поселке Элита Георгий Козгов благословил около ста заключенных, завербованных ЧВК «Вагнер» на участие в боевых действиях в Украине. Об этом сам священник рассказал порталу NGS24.

«Добровольно пошли, сами, не ради того, чтобы им срок скостили. <…> Раздал крестики, пояса с 90-м псалмом «Живый в помощи», иконки. В этот день крестил 12 человек, и только крещение закончилось, еще четверо подошли. Не могу сказать точно, но думаю, что не меньше ста отправились», — рассказал священник.

По данным NGS24, ЧВК «Вагнер» завербовала заключенных красноярских колоний №7, №17, №27 и еще одной, номер которой не уточняется. Другой собеседник NGS24 сообщил, что Пригожин лично приезжал в Красноярский край для набора наемников из числа осужденных.

В конце сентября российский бизнесмен Евгений Пригожин признал, что является основателем ЧВК «Вагнер». Частную военную компанию считают причастной к вербовке заключенных в российских колониях для участия в боевых действиях в Украине.

Сегодня в Петербурге состоялось открытие «ЧВК Вагнер центра». Евгений Пригожин перед открытием офиса заявил, что под вывеской частной военный компании откроется «культурный центр», отмечает «Сирена». Предполагается, что бизнес-центр предоставит бесплатную площадь для изобретателей, проектировщиков и IT-специалистов.