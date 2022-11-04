«Медиазона»* и Би-би-си подтвердили имена 8294 российских военных, погибших в Украине

«Медиазона»* и Би-би-си при поддержке волонтеров продолжают собирать из открытых источников информацию о российских солдатах, погибших в Украине. По состоянию на 4 ноября журналистам удалось подтвердить гибель 8294 военных, как минимум 115 из них были мобилизованными.

По крайней мере 74 погибших — это мобилизованные, смерть которых подтвердилась в течение последних двух недель. Они погибали не только на фронте, но и в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях. Как отмечается в сводке, чаще других гибнут солдаты из национальных республик — в лидерах Дагестан и Бурятия.

С начала боевых действий Минобороны РФ официально сообщало о потерях ВС РФ лишь дважды — 2 и 25 марта. Тогда в ведомстве заявляли о гибели 498 и 1 351 человек соответственно. 21 сентября при объявлении мобилизации министр обороны России Сергей Шойгу говорил о потере 5937 человек. «Медиазона»* и Би-би-си утверждают, что это ложь, поскольку даже по открытым источникам эта цифра была намного выше. Таким образом, журналисты подчеркивают, что полученные данные не отражают реальный уровень потерь, но позволяют получить хоть какую-то информацию о погибших.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».

