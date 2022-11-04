В Махачкале силовики задержали и допросили 15 подростков из-за сестер, сбежавших в Грузию от домашнего насилия

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов устроили допрос группе подростков-«неформалов» из-за четырех сестер, сбежавших в Грузию от применявших к ним насилие родственников. Об этом сообщила кризисная группа «СК SOS», оказавшая помощь жертвам домашнего насилия.



Люди в штатском, предположительно сотрудники Центра «Э» задержали 15 подростков и отвезли их на допрос в отделение полиции вечером 2 ноября, утверждают правозащитники. По их данным, детей удерживали в отделе до двух часов ночи. Силовики пытались выяснить их отношение к ЛГБТ, а также к инциденту с четырьмя сестрами, сбежавшими от домашнего насилия в Грузию через КПП «Верхний Ларс».

«Фиксируем, сотрудники ЦПЭ и правоохранительные органы Дагестана ищут «ячейку ЛГБТК+ организации, которая «завербовала» сестер и помогла им сбежать», — резюмировали правозащитники.

О том, что четырех сестер из Дагестана — Аминат Газимагомедову (24 года), Патимат Магомедову (19 лет), Хадижат (20 лет) и Патимат Хизриевых (18 лет) — более 10 часов удерживали на границе КПП «Верхний Ларс», угрожая отдать родственникам, применявшим к ним насилие, стало известно 29 октября. Девушек пустили через границу лишь после вмешательства правозащитников из кризисной группы «CK SOS».

Сотрудники пограничного пункта забрали у них паспорта, не объясняя причин, а затем позвонили в полицию. Несмотря на то, что все четверо являются совершеннолетними, пограничники интересовались, дали ли им разрешение на передвижение родители. Вскоре выяснилось, что они сбежали из дома еще три месяца назад, спасаясь от домашнего насилия: их избивали, запрещали получать образование, пытались силой выдать замуж.



Родственники сестер эти обвинения отрицают. На КПП «Верхний Ларс» приехали мать Хадижат и Патимат Хизриевых, а также их двоюродный брат. Правозащитники убедили пограничников не пускать их к девушкам. Их отец Гаджимурад Хизриев заявил, что его дочерям «перевернули мозг» и он намерен вернуть их домой. Обвинения в применении насилия по отношению к ним он отрицает.

