Стремоусов опубликовал запись о введении в Херсоне круглосуточного комендантского часа, но затем удалил

UPD: Стремоусов опубликовал новый пост, в котором заявил, что в Херсоне не вводится никаких ограничений для местных жителей. По его словам, ситуацию в городе полностью контролируют военные и правоохранительные органы.

«Жителям правобережной части Херсона настоятельно рекомендуем покинуть город и перейти на левобережную часть Херсонской области», — добавил он.

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Замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил о введении в Херсоне круглосуточного комендантского часа. Спустя примерно 20 минут запись исчезла.

«В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, только лишь для того, чтобы мы могли отстоять наш город Херсон», — заявил он в своем видеообращении.

Запись из Telegram-канала Стремоусова исчезла меньше чем через полчаса. После этого было опубликовано новое видеообращение, записанное в тех же условиях. О введении комендантского часа в нем не говорится, но содержится призыв к местным жителям срочно эвакуироваться на левый берег Днепра.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с московскими волонтерами указал на необходимость эвакуации мирных жителей из Херсона. По его словам, гражданские «не должны страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями». В Херсонской области, как и в других оккупированных Россией регионах, с 19 октября действует военное положение.

