Страны G7 отвергли заявления РФ о планах Украины применить «грязную бомбу»

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7), в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, выпустили в пятницу совместное заявление, в котором отвергли заявления России о готовности Киева применять «грязную бомбу», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что инспекторы МАГАТЭ не обнаружили в Украине признаков разработки «грязной бомбы». Глава организации Рафаэль Гросси заявил, что в Украине нет незаявленной ядерной деятельности или материалов. Проверку проводили в трех местах: Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и Южном машиностроительном объединении.

«Мы также отвергаем ложные утверждения России о том, что Украина готовит радиационную «грязную бомбу». Проверки МАГАТЭ подтвердили то, что эти обвинения не имеют под собой почвы, и мы благодарим Украину за прозрачность», — говорится в документе.

Главы МИД G7 также обвинили Россию в захвате и милитаризации Запорожской АЭС, а также преднамеренной дестабилизации ее работы. Министры иностранных дел выразили поддержку «усилиям МАГАТЭ по созданию зоны защиты и безопасности» вокруг атомной электростанции в Энергодаре.

На прошлой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны располагает данными о получении двумя украинскими организациями «конкретных поручений» по созданию «грязной бомбы». Также достаточным основанием для подобных обвинений в ведомстве сочли данные о якобы переговорах Киева и Лондона по вопросу получения технологии создания ядерного оружия, а также наличие в Украине «производственной базы и научного потенциала» для этих целей.

Спустя пару дней президент РФ Владимир Путин публично поддержал эти обвинения, заявив, что усиление мер безопасности на границе с Украиной связано с якобы планами Киева применить «грязную бомбу» и с диверсиями на «Северных потоках». В Киеве эти обвинения неоднократно отвергали.